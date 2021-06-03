Mesele Rektör değil sapıklık! Boğaziçi'nin azgınları Çağlayan'da buluştu

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Prof. Dr. Melih Bulu'yu bahane ederek provokasyona soyunan 12 Boğaziçili'nin beraat kararları reddedildi. 12 provokatörün adli kontrol şartı kapsamında imza atmaları kararı bozulurken yurtdışına çıkış yasakları ise devam etti. Mahkeme 28 Haziran'a ertelendi.

HDP'li Ersoy'dan eşcinsel azgınlara destek!

Boğaziçililer, yargılanmasına devam edilen 12 provokatör için Çağlayan Adliyesi'nde buluştu. Onlara HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy da destek verdi. Çağlayan Adliyesi önünde davadan önce konuşan HDP'li Ersoy, eşcinsellik propogandası yaparak, "Gökkuşağı bayrağı açtığı için gözaltına alınan Boğaziçi öğrencilerinin ve o gün gözaltına alınmayıp daha sonra davaya dahil edilenlerin duruşması var bugün. Öğrencilerle beraber bir basın açıklaması yaptık. Bu basın açıklamasında bile gökkuşağı bayrağına özellikle bir tahammülsüzlük söz konusu. 'Kesin talimat var' diyerek bayrakların açılmasına engel olmaya çalıştılar." dedi.

'Varoluşumuz yasaklanamaz'

Boğaziçi provokatörleri, mahkeme tamamlandıktan sonra da eşcinsellik propogandalarını sürdürdü. Sapkınlığı temsil eden paçavraları açarak, eşcinsel azgınlar için özgürlük istediler. Boğaziçi Dayanışması adlı twitter hesabından yapılan paylaşımlarda, "Boğaziçi Üniversitesi LGBTİ+ Kulübü, gökkuşağı bayrağı açtıkları gerekçesiyle yargılanan arkadaşlarının ilk duruşmasının görüldüğü Çağlayan Adliyesi’nin önünden haykırdı: 'Varoluşumuz yasaklanamaz, gökkuşağı yargılanamaz' " ifadeleri kullanıldı.