Mesele çocuk değil siz hala anlamadınız mı? "Bunların yurtlarını kurslarını dozerle yıkacağız!"

Yeni Akit Ankara

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, babasının, ailesinin, kardeşlerinin iddiaların gerçek dışı olduğuna yönelik tüm yazılı ifadelerine rağmen, henüz dava aşamasına geçilmeden, dinsiz güruhun İslam'a saldırı amacıyla köpürttüğü “6 yaşında kız çocuğunu evlendirdiler” teranesine bodoslama daldı ve akıllara zarar ifadeler kullandı.

Konuya ilişkin basın toplantısında görüşlerini dile getiren Muharrem İnce, “Altı yaşında kız çocuğunu evlendirenler eğitim veriyorlarmış bunların yurtları var, kursları var.

Dozerle hepsini yıkacağız onların, hepsini. Böyle bir şey yok, böyle bir dünya yok. Mağara devrinin insanları bunlar. Mağara devri. 2022 yılındayız. Mağara devrinde yok böyle insanlar. Bunlar yaratık. İnsan minsan değil bunlar” şeklinde konuştu.