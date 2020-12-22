Suudi Arabistan'da korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 6 ay ara verilen umre ziyaretlerinin yeniden başlamasının ardından Mekke'de bulunan Mescid-i Haram ve Medine'de bulunan Mescid-i Nebevi'yi 4,5 milyondan fazla kişinin ziyaret etti.

Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'ye ziyaretçi akını

Suudi Arabistan'da korona virüs ile mücadele kapsamında Mart ayında ara verilen umre ziyaretlerinin 4 Ekim’de kademeli olarak yeniden başlaması ile Mekke'de bulunan Mescid-i Haram ve Medine'de bulunan Mescid-i Nebevi'yi ziyaretçi akınına uğradı.

4,5 milyondan fazla ziyaret

Suudi Arabistan'ın Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi İşleri Genel Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Mescid-i Haram ve Mescid-i Nebevi'yi geçtiğimiz Ekim ayından bu yana 4,5 milyondan fazla kişinin ziyaret ettiği aktarıldı.

Başkanlık, bu ziyaretlerin yüksek tedbirler ile Hac ve Umre Bakanlığı koordinasyonunda organize edildiğini ifade etti.