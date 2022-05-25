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Gündem Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu'na yoğun ilgi
Gündem

Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu'na yoğun ilgi

Ramallah'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la görüşen ve bugün Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu, bölge halkı tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

Yeniakit Publisher
2022-05-25 17:24:00 - 2022-05-25 17:41:51

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kudüs’te Mescid-i Aksa’yı ziyaret etti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin ziyaretini sürdürüyor. Çavuşoğlu, Ramallah’ın ardından Kudüs’e geçti.

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Bakan Çavuşoğlu yoğun ilgiyle karşılandı

Burada Mescid-i Aksa’yı ziyaret eden Çavuşoğlu, halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı.

 

Fotoğraf çektirdi

Bakan Çavuşoğlu, vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çekindi.

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