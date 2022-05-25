Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu'na yoğun ilgi
Ramallah'ta Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'la görüşen ve bugün Mescid-i Aksa'yı ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu, bölge halkı tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kudüs’te Mescid-i Aksa’yı ziyaret etti.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Filistin ziyaretini sürdürüyor. Çavuşoğlu, Ramallah’ın ardından Kudüs’e geçti.
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Bakan Çavuşoğlu yoğun ilgiyle karşılandı
Burada Mescid-i Aksa’yı ziyaret eden Çavuşoğlu, halkın yoğun ilgisiyle karşılaştı.
Fotoğraf çektirdi
Bakan Çavuşoğlu, vatandaşlarla sohbet ederek fotoğraf çekindi.