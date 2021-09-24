Mescid-i Aksa’da 50 bin Filistinli cuma namazını eda etti
İşgal altındaki Kudüs’te yer alan Mescid-i Aksa’da Cuma namazını 50 bin Filistinli birlikte kıldı.
İşgal altındaki Kudüs ve Batı Şeria’daki Filistinliler, cuma namazını kılmak için sabah saatlerinden itibaren Mescid-i Aksa’ya akın etti.
Terör devleti İsrail güçlerinin sıkı önlemlerine rağmen binlerce Filistinli Mescid-i Aksa’ya ulaştı.
Mescid-i Aksa’nın avlularında ve önünde toplanan yaklaşık 50 bin Filistinlinin cuma namazını birlikte kıldığı belirtildi.