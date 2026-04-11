Mescid-i Aksa açıldı ama tehlike sürüyor!

Siyonist tehdidine ilişkin açıklamada bulunan Filistin Diplomasi Merkezi, “İsrail işgal yetkilileri, 40 günü aşkın süredir devam eden keyfi bir kapatmanın ardından, 9 Nisan 2026 Perşembe sabahı işgal altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa ve Kıyamet Kilisesi'ni yeniden açtı. Bu kapatma, geçtiğimiz 28 Şubat'ta patlak veren ABD-İsrail'in İran'a yönelik savaşıyla bağlantılı ‘olağanüstü hal’ bahanesiyle gerçekleşti; bu süreçte vakıf çalışanlarının çok sınırlı bir kısmı hariç Filistinli cemaatin camiye girişi tamamen engellendi. Ayrıca cemaatin Ramazan'ın son on gününü ve Ramazan Bayramı namazını ihya etmesi, Kudüs'ün 1967'deki işgalinden bu yana ilk kez engellenmiş oldu. Şafak ezanıyla kapılar açıldığında, yüzlerce Filistinli Mescid-i Aksa'nın avlularına akın etti; birçoğu bu uzun ve zorunlu ayrılığın ardından gözyaşı döküyor ve şükür secdesine varıyordu. Kılınan ilk sabah namazı, bir ayı aşkın süredir camide kılınan ilk cemaat namazı oldu. Mescid-i Aksa'nın yeniden açılması, üzerindeki tehlikenin ortadan kalktığı anlamına gelmiyor; zira radikal Siyonist gruplar, işgal tarihinin en aşırıcı İsrail hükümetinin onayıyla, camiyi Yahudileştirme ve mevcut tarihi ve hukuki statüsünü değiştirme çabalarını sürdürüyor. Bu bağlamda, faşist İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, görevine başladığından bu yana 15. kez olmak üzere 6 Nisan 2026'da yoğun koruma altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Ayrıca eski İsrail Meclis Başkanı Avraham Burg, yakın zamanda 1967'den bu yana Mescid-i Aksa ve Kubbetü's-Sahra'yı havaya uçurmaya yönelik en az beş gizli girişim olduğunu açıkladı; bu da gerçek tehlikelerin sadece kapatmayla sınırlı olmadığını, yıkım ve yerinden etme planlarına kadar uzandığını teyit ediyor. Mescid-i Aksa'nın cemaate açılmasından iki saat sonra, işgal polisi yerleşimcilerin baskın yapması için kapıları açarak, camide yerleşimciler ile asıl sahipleri olan Müslümanlar arasında paylaştırma ve sözde ‘eşit hak’ fikrini pekiştirmeye çalıştı. İşgal güçleri Aksa'ya baskın düzenleyerek avluları cemaat ve murabıtlardan tamamen boşalttı, baskına ve orada aleni Tevrat ritüellerinin gerçekleştirilmesine nezaret etti” denildi.

TEKRARLANMAMASI GEREKEN TEHLİKELİ BİR UYARI

Açıklamada; “Mescid-i Aksa'nın 40 günden fazla kapalı kalması ve cemaatin tüm Ramazan ayı ve bayram günü boyunca namazdan mahrum bırakılması, ciddi bir duruş sergilenmeden geçiştirilmemesi gereken tehlikeli bir uyarıdır. Bu kapatma, işgalin Mescid-i Aksa'yı tamamen kontrol ettiğini ve etkili, gerçek bir uluslararası veya bölgesel tepkinin yokluğunda Yahudileştirme gündemini uygulama kapasitesine sahip olduğunu kanıtlamıştır” uyarısında bulunuldu.

ERTELEMEYE TAHAMMÜLÜ OLMAYAN BİR ÖNCELİK

Filistin Diplomasi Merkezi; “Son haftalarda yaşananlar, Arap ve İslam dünyasını tarihi ve dini bir sorumlulukla karşı karşıya bırakmaktadır. Mescid-i Aksa sadece bir Filistin meselesi değil, tüm ümmetin meselesidir; sadece teorik kınamalarla yetinmek, Yahudileştirme tehlikesinin planlardan gerçeğe dönüşmesine kaçınılmaz olarak yol açacaktır. Bu nedenle, İslam ümmetinin tüm bileşenleri arasında önceliklerin Kudüs ve Mescid-i Aksa en başta kalacak şekilde yeniden düzenlenmesi gerekmektedir. Bu da Arap ve İslam ümmeti kitlelerini, davetçileri ve alimleri, halk ve canlı güçlerle birlikte, farkındalığı artırarak; halk, medya ve resmi hareketliliği tırmandırarak Mescid-i Aksa'ya destek olmaya devam etmeye çağırmakla mümkündür. Önceliklerin belirlenmesi ve ümmetin çabalarının birleştirilmesi, Mescid-i Aksa'yı korumanın tek yoludur. Aksi takdirde, geçtiğimiz haftalarda yaşananlar, mübarek caminin ve Müslümanların ilk kıblesinin tarihindeki daha tehlikeli bir sayfanın sadece başlangıcı olacaktır” ifadelerine yer verdi.