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Sağlık Mesanesinden çıktı, 'ömür boyu saklayacağım' dedi
Sağlık

Mesanesinden çıktı, 'ömür boyu saklayacağım' dedi

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyatla mesanesinden 5 ayrı parça halinde toplam 2,5 kilo ağırlığında taş çıkan Halil Kul, "Komşular ve yakınlarım taşları görmeye geliyorlar, onlar da inanmakta zorlanıyor. Bu taşları ömür boyu saklayacağım" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-12-30 21:22:00 - 2020-12-30 21:46:30
Mesanesinden çıktı, 'ömür boyu saklayacağım' dedi

Denizli'de Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nde ameliyatla mesanesinden 5 ayrı parça halinde toplam 2,5 kilo ağırlığında taş çıkan Halil Kul, kendini hafiflemiş hissettiğini belirterek, "Komşular ve yakınlarım taşları görmeye geliyorlar, onlar da inanmakta zorlanıyor. Bu taşları ömür boyu saklayacağım" ifadelerini kullandı.

Pamukkale Üniversitesinde yapılan ameliyatla yapay mesanesinden 5 parça halinde 2,5 kilogram ağırlığında taş çıkarılan 73 yaşındaki Halil Kul, taşları hatıra olarak saklayacağını belirtti.

Merkezefendi ilçesine bağlı Yeşilyayla Mahallesi'nde ikamet eden işçi emeklisi Halil Kul, AA muhabirine, 16 yıl önce mesane tümörü nedeniyle alınan idrar torbasının yerine kalın bağırsaklardan idrar torbası yapıldığını söyledi.

Ameliyat edildikten bir süre sonra böbreklerinden rahatsızlanarak taş düşürdüğünü anlatan Kul, "14-15 yıldır biriken, düşmeyen taşlar, idrar torbasında kalanlar büyümüş. Rahatsız ediyordu. Dayanamayınca bu yıl doktorlara gittim. Filmlerde bilemediler. En sonunda üniversitede taşı gördüler. Açık ameliyatla taşı aldılar. Çok şükür rahatladım." dedi.

Ameliyatla çıkarılan taşlara doktorların da şaşırdığını dile getiren Kul, "Doktorlar, 'Biz de böyle büyüklükte taşı ilk kez görüyoruz. Mesanede böyle taş mı olur?' diyorlar. 5 parça taş çıktı, ikisi büyük. Hastanede doktorlar, hemşireler hepsi fotoğrafını çekti, merak ettikleri, şaşırdıkları için. Hastaneden taburdu edildikten sonra taşları da eve getirdim. Bu taşları merak edip eve görmeye gelenler oluyor. Bunları ömür boyu saklayacağım." diye konuştu.

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