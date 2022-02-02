Mesaisinin ilk gününde feci kaza!
Hakkari 112 Acil Servis Birimine yeni atanan Mardinli hemşire Ceylan Öner, ilk mesaisine gittiği gün belediyeye ait iş makinesinin altında kaldı. Talihsiz hemşire olay yerinde hayatını kaybetti.
Hakkari Devlet Hastanesi 112 Acil Servis Birimine yeni atanan 24 yaşındaki Ceylan Öner, mesaiye giderken ayağının kayması sonucu, kar temizleme çalışması yaparken geri geri gelen belediyeye ait kepçenin altında kaldı.
Mardin Kızıltepe ilçesi doğumlu Ceylan hemşire feci şekilde hayatını kaybetti. Olay yerinde son nefesini veren Öner, otopsi işlemleri için ambulansla morga kaldırıldı. Hastane görevlileri olay yerine akın ederken, savcılık soruşturma başlattı.