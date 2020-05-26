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Aktüel

Mesai saatleri normale döndü

Eskişehir’de Ramazan Bayramı sonrası için devlet dairelerinde mesai saatleri tekrar 08.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 13:42:53 -
Mesai saatleri normale döndü

Eskişehir’de Ramazan Bayramı sonrası için devlet dairelerinde mesai saatleri tekrar 08.00-12.00 ve 13.00-17.00 olarak düzenlendi.


Cumhurbaşkanlığı kararı ile Türkiye genelinde korona virüs tedbirleri kapsamında mesai saatleri Ramazan ayı boyunca 09.00 - 12.30 ve 13.00 - 17.00 olarak belirlenmişti. Normalleşme adımları ve Ramazan ayının sona ermesiyle birlikte mesai saatleri de tekrar eski haline dönecek. Alınan karara göre Eskişehir’deki devlet dairelerinde de mesai saatleri yarından itibaren normale dönerek 08.00 - 12.00 ve 13.00 - 17.00 olacak.

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