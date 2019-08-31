Mesai arkadaşına SMS ile hakaret etti işinden oldu

Mesai arkadaşının cep telefonuna hakaret içerikli SMS atan işçi, kapı önüne konuldu. Mahkemece işe iade davası reddedilen işçi, bir umutla başvurduğu Yargıtay’dan da eli boş döndü. Emsal kararla; mesai arkadaşına kötü söz sarf eden işçinin kovulmasının önü açıldı.

Satış danışmanı olarak çalışan kadın işçi iddiaya göre; mesai arkadaşına hakaret içerikli mesaj attı. İşveren, mesajı atan satış danışmanını işten çıkardı. İş Mahkemesi’nin yolunu tutan kadın işçi, iş akdinin haklı bir neden olmaksızın feshedildiğini, işyerinde 1,5 yıl süreyle iş ahlak ve adabına uygun olarak çalıştığını öne sürdü. Fesih bildiriminde fesih gerekçesi olarak bir mesai arkadaşının cep telefonuna ağır derecede hakaret, küfür ve tehdit içerikli mesaj göndermesinin sebep gösterildiğini kaydetti.

İşinde başarılı olduğunu, diğer çalışanla aralarındaki hususu işine yansıtmadığını iddia ederek, feshin geçersizliğinin tespitini, işe iadesini ve yasal sonuçlarına hükmedilmesini istedi. Davalı işveren ise davacının iş akdinin haklı ve geçerli nedenle davacının diğer iş yeri personeline yönelik mesajları nedeniyle feshedildiğini, davacının savunmasında mesajın kendisi tarafından gönderildiğini ikrar ettiğini öne sürdü. Mahkeme davanın reddine hükmetti. Davalı istinaf müracatında bulundu. Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi, davacının işe iadesine hükmetti. Davalı kararı temyiz edince devreye Yargıtay 9. Hukuk Dairesi girdi.

Yargıtay kararında ise şu ifadelere yer verildi: ’’4857 sayılı İş Kanunu’nun 25/II-d maddesi uyarınca, işçinin işverene veya ailesine karşı şeref ve namusuna dokunacak sözler söylemesi veya davranışlarda bulunması ya da işveren hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ihbar ve isnatlarda bulunması veya işçinin işverene, aile üyelerinden birine veya işverenin diğer bir işçisine sataşması haklı fesih nedeni olarak sayılmıştır. Maddede işçinin işverenin diğer bir işçisine sataşmasının haklı neden olacağı açıkça belirtilmiştir. Sataşma niteliğindeki davranışlar tehdit ve hakaret içeren sözler söyleme, etkili eylem (darp)de bulunma gibi davranışlar olarak ortaya çıkar. Sataşma niteliğinde olmadığı sürece, diğer işçilerle devamlı ve gereksiz tartışmaya girişmek, iş arkadaşları ile ciddi geçimsizlik göstermek geçerli fesih nedenidir. Somut uyuşmazlıkta dosya kapsamındaki bilgi ve belgelerden; iş akdinin feshine sebep olan olay, davacının davalının bir diğer işçisine telefon mesajı ile hakaret etmesi olup, bu durumun 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 25/II-d maddesine göre işveren açısından haklı fesih sebebi olduğu sabittir. Esasen davacı da fesih konusu eylemi işverene sunduğu yazılı savunmasında ikrar ederek attığı mesajın arkasında olduğunu beyan etmiştir. Davacının sarf ettiği sözler sataşma niteliğinde olduğundan işverence yapılan fesih haklı nedene dayanmaktadır. Davacının işe iade talebinin reddi yerine, yazılı gerekçelerle kabulü hatalıdır. Bölge Adliye Mahkemesi’nin temyiz edilen kararının bozularak ortadan kaldırılmasına oy birliği ile hükmedilmiştir.’’