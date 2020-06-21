El-Vatan televizyon kanalı tarafından internet üzerinden düzenlenen konferansta konuşan Merzuki, "Mursi'yi rahat bırakmayacaklarını biliyordum, onun suikaste kurban gideceğini düşünüyordum." dedi.

Mursi'nin üç şey için çabaladığını belirten Merzuki, şunları söyledi:

"İlki Mısır'ın bağımsızlığı, ikincisi İslamcıların da müstesna olmadığı herkes için demokrasi konusu ve üçüncü olarak servetin yeniden dağıtılmasını kabul etmeyen elit tabakayla mücadelenin gölgesinde sosyal adalet konusu. Mursi'nin başına gelen konusunda hiç şaşırmadım. Kendisini büyük bir gücün karşısına koydu. Bizler onun Mısır'ın normal sürecine geri dönmesi, özgürlüğü, Arap, İslam ve demokratik kimliği ve servetin yeniden dağılımı için yürütmüş olduğu mücadelesini sürdüreceğiz. Vakit alacak ve zor olacak ancak savaşı kazanacağız. Mursi bunun için hayatını feda etti."

Mursi'nin, büyük bir savaşın sonunda hayatını kaybettiğini, dolayısıyla arkasından ağlanmaması gerektiğini dile getiren Merzuki "Mursi'nin mücadelesini sürdürmemiz gerekiyor." diye konuştu.

Öte yandan konferansta konuşma yapan AK Parti Genel Başkan Danışmanı Prof. Dr. Yasin Aktay, Mursi'nin demokrasi hayatını aydınlattığını söyledi.

İnternet üzerinde düzenlenen konferansa İslam dünyasından birçok düşünür ve siyasetçi katıldı.