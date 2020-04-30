  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık

Merzifon’da 2 kadın korona virüsü atlattı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yakalanan 30 ve 86 yaşındaki 2 kadın, 10 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştu.

Yeniakit Publisher
2020-04-30 13:03:55 -
Merzifon’da 2 kadın korona virüsü atlattı

Amasya’nın Merzifon ilçesinde yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınına yakalanan 30 ve 86 yaşındaki 2 kadın, 10 günlük tedavinin ardından sağlığına kavuştu.


Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi pandemi servisinde yaklaşık 10 gün önce yeni tip korona virüs tanısıyla yatan ve yapılan testleri pozitif çıkan 30 yaşındaki Hayriye Kartal ile 86 yaşındaki Emine Duran, bakım ve tedavileri sonucunda sağlığına kavuşarak sağlık personellerinin alkışlarıyla taburcu oldu.


Uzman Dr. Burcu Kuzu ve ekibi, Hayriye Kartal ve Emine Duran’a ’geçmiş olsun’ dileklerini ileterek kendilerini alkışla uğurladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Opel Astra
Satılık 2016 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı