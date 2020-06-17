Merve Konukoğlu kimdir? Merve Konukoğlu neden öldürüldü?

Elazığ’da Mikail Konukoğlu kendisiyle görüşmek istemediği iddiasıyla kızı Merve Konukoğlu’nu tabancayla vurarak, öldürdü. Aynı silahla kendisini de ağır yaralayan Mikail Konukoğlu hastanede tedaviye alındı.

Olay, Kırklar Mahallesi Huzurlu Sokak'taki 3 katlı Ekici Apartmanı'nın bodrum katında meydana geldi. Babasından boşanan annesiyle Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yaşayan 20 yaşındaki Merve Konukoğlu, gireceği YKS sınav için ağabeyinin Elazığ'daki evine geldi. Kızının kentte olduğunu öğrenen baba Mikail Konukoğlu iddiaya göre, merkeze bağlı Elmapınar köyünden gelip, görüşmek istedi. Merve Konukoğlu babasıyla görüşmek istemeyince aralarında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Mikail Konukoğlu, tabancasını çıkararak, kızına ateş açtıktan sonra kendisini de vurdu. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde Merve Konukoğlu'nun yaşamını yitirdiğini belirledi. İntihar teşebbüsünde ağır yaralanan Mikail Konukoğlu ise ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.