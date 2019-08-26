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Merve Gül Özlü Avrupa ve Balkan şampiyonasında

Nirçok başarılara imza atan Kayserili Taekwondo sporcusu Merve Gül Özlü 19-20 Ağustos 2019 tarihleri arasında Ankara Taha Akgül Spor Salonunda yapılan Gençler Milli Takım Seçme Müsabakalarında 55 kg.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 14:49
Merve Gül Özlü Avrupa ve Balkan şampiyonasında

Nirçok başarılara imza atan Kayserili Taekwondo sporcusu Merve Gül Özlü 19-20 Ağustos 2019 tarihleri arasında Ankara Taha Akgül Spor Salonunda yapılan Gençler Milli Takım Seçme Müsabakalarında 55 kg.’da şampiyon oldu.


Başarılı Taekwondo sporcusu Merve Gül Özlü aldığı bu başarılı sonuçlar ile 04-06 Ekim 2019 tarihleri arasında İspanya’nın Marine D’or kentinde yapılacak olan Gençler Avrupa Şampiyonasına ve 13-15 Eylül 2019 tarihleri arasında Bulgaristan’da yapılacak olan Ümitler Taekwondo Balkan Şampiyonasında ilimizi ve ülkemizi temsile edecek. Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Eskici, başarılı sporcu Merve Gül Özlü ve antrenörü Hasan Önal’ı tebrik ederek, katılacakları Balkan ve Avrupa Şampiyonasında başarılar diledi.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 14:49
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