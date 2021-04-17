Merve Boluğur’un rezillikleri bitmiyor! HES kodu krizi

Topluma ‘ünlü’ diye sunulan isimler koronavirüs tedbirlerini hiçe sayarak vatandaşın canını tehlikeye atıyor.

Daha önce defalarca maskesiz olarak dolaşırken görüntülenen ve iki kez 900 TL'lik para cezası kesilen kokuşmuş mahallenin temsilcisi Merve Boluğur, bu kez HES kodu krizi yaşadı.

Nişantaşı’ndaki AVM’ye girmek isteyen oyuncu HES kodu göstermediği için içeri alınmadı. Boluğur'un güvenlik görevlilerine, "Beni tanımıyor musunuz?" dedi, ancak AVM’nin kapısından geri dönmek zorunda kaldı.

Milliyet'in haberine göre, kapüşonu ve maskesiyle tanınmakta zorlanan 33 yaşındaki oyuncu, Nişantaşı'nda AVM'den HES kodu uygulaması olmayınca geri çevrildi. Merve Boluğur, AVM'nin güvenlik görevlilerine "Uygulama kullanmıyorum" diyerek karşılık verip kendisine ayrıcalık tanınmasını istedi.