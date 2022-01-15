Mert Nobre, Altay'ın yeni teknik direktörü oldu

Altay, geçtiğimiz perşembe günü teknik direktör Mustafa Denizli ile yollarını ayırmıştı. Teknik direktör arayışlarını sürdüren siyah-beyazlılar, Çağdaş Atan ve Yalçın Koşukavak ile görüşmüş ancak sonuç alamamıştı. İzmir temsilcisi, geçtiğimiz sezon sonundan itibaren Mustafa Denizli'nin yardımcılığını yapan Mert Nobre'nin sezon sonuna kadar teknik direktör olarak görev yapacağını açıkladı.

Altay resmi sosyal medya hesabından konuyla ilgili yapılan açıklamda şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbol takımımız Süper Lig’in geri kalan bölümündeki çalışmalarını, ligi ve sezon başından bu yana oyuncularımızı en iyi tanıyan Teknik Direktör Mert Nobre yönetiminde sürdürecektir. Teknik Direktörümüz Mert Nobre'ye yeni görevinde başarılar dileriz."