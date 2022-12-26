  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Çin'den flaş Kovid-19 kararı

Rize’nin hızlı tren projelerinde işler rayında! O ilimizde milyonlarca liralık dev yatırım

HÜDA PAR'dan flaş ittifak açıklaması

Fransa Büyükelçisi bakanlığa çağrıldı

Bilim insanlarından heyecanlandıran, inanılmaz keşif: Sinir sistemini tasarlamanın yeni bir yolu! İnşaat gibi...

Rusya’nın en büyük dev bankası Sberbank’tan flaş karar! BAE’deki ofislerini kapatıyor! İflas ertelemesi mi?

Dünya Türkiye'nin başarısını konuşuyor! Komşunun gündeminde KIZILELMA ve ANKA-3 var!

Bakan Soylu duyurdu: İlk kez yapıldı

DSÖ'den salgın adımı: Şaşırtan tarihi kararlara imza attılar! Yeni önlemler alınacak, aşılara erişim hızlanacak!

Paris saldırganı karar değiştirip oraya gitmiş! "Önce göçmenlere saldıracakmış ama..."
Spor Mert Hakan'ı biraz da futboluyla konuşsak!
Spor

Mert Hakan'ı biraz da futboluyla konuşsak!

Fenerbahçe'nin başarılı oyuncularından Mert Hakan Yandaş, Trabzonspor maçı sonrası yaptığı açıklamada Trabzonspor'un golü sonrası kenarda ısınırken güvenlik görevlisinin kendisine saldırdığını iddia etmiş ve bu sözler çok konuşulmuştu.

Yeniakit Publisher
2022-12-26 10:47:00 - 2022-12-26 10:48:03
Mert Hakan'ı biraz da futboluyla konuşsak!

Fenerbahçe'nin başarılı oyuncularından Mert Hakan Yandaş, Trabzonspor maçı sonrası yaptığı açıklamada Trabzonspor'un golü sonrası kenarda ısınırken güvenlik görevlisinin kendisine saldırdığını iddia etmiş ve bu sözler çok konuşulmuştu. 28 yaşındaki oyuncunun bu sözleri ses getirirken, güvenlik görevlisi de karşı bir hamle yapmaya hazırlandığı öğrenildi. 

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş, Trabzonspor'a 2-0 mağlup oldukları mücadelenin ardından yayıncı kuruluşa olay yapacak bir iddiada bulunmuş, stadyumdaki güvenlik görevlisinin kendisine saldırdığını iddia etmişti.

Mert Hakan'ın bu sözleri çokça konuşulurken, yıldız oyuncunun kendisine saldırdığını iddia ettiği güvenlik görevlisinden de bir hamle geldi.

Mert Hakan Yandaş'ın kendisine hakaret ettiğini öne sürdüğü özel güvenlik görevlisi de aynı sebeple oyuncudan şikayetçi olmaya hazırlanıyor. İddiaları reddeden güvenlik görevlisi, Mert Hakan Yandaş'ın kendisine küfrettiğini ve sonrasında yalan beyanda bulunduğunu savundu. Söz konusu güvenlik görevlisi yaşanan gerilim esnasında çekilen görüntülerin incelenmesi halinde gerçeklerin ortaya çıkacağını da sözlerine ekledi.

Fenerbahçe'de maça kulübede başlayan ve 86'da oyuna giren Mert Hakan Yandaş, müsabaka sırasında yaşanan gerginlikle ilgili, "Benim ülkemde ısınırken güvenlik görevlisinin işi beni korumak. Bana saldırıyor gol sonrası" ifadelerini kullanmıştı.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Eskipazar

Algı yapma Mer hakan Mert ol biraz.Top oyna da görelim.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23