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Spor Mert Hakan Yandaş, yolda gördüğü Arda Gürel'i alıp ailesinin yanına götürdü
Spor

Mert Hakan Yandaş, yolda gördüğü Arda Gürel'i alıp ailesinin yanına götürdü

2-1 kazanılan Kasımpaşa maçının ardından aracıyla evine giden Mert Hakan Yandaş, yolda genç takım arkadaşı Arda Gürel'i gördü. Aracının camını indirerek Arda'ya seslenen Mert Hakan "Gel gel, benimle gel ben seni götüreyim" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-01 16:48:00 -
Mert Hakan Yandaş, yolda gördüğü Arda Gürel'i alıp ailesinin yanına götürdü

Süper Lig'in 27. haftasında Fenerbahçe, 90+ 1. dakikada Attila Szalai'nin golüyle Kasımpaşa'yı deplasmanda 2-1 yendi. Bu sonucun ardundan Fenerbahçe, Süper Lig'de 4. sıraya yükseldi.

Otopark çıkışı Mert Hakan Yandaş gördü

Maçın ardından yüzleri gülümseten bir olay yaşandı. Karşılaşma sonrası yürüyerek ailesinin aracına gitmeye çalışan Arda Güler'i otopark çıkışı Mert Hakan Yandaş gördü.

"Benimle gel, ben seni götüreyim" 

Mert Hakan, genç futbolcuyu arabasına alarak onu ailesinin yanına götürdü. Mert Hakan Yandaş, babasının arabasına yürüyerek giden Arda Güler'e "Gel gel, benimle gel, ben seni götüreyim" diyerek seslendi.

Arda da Mert Hakan'ın teklifini geri çevirmeyerek araca bindi.

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