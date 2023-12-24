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Spor Mert Günok'tan Rıza Çalımbay'a cevap geldi!
Spor

Mert Günok'tan Rıza Çalımbay'a cevap geldi!

Yeniakit Publisher
2023-12-24 11:59:00 -
Mert Günok'tan Rıza Çalımbay'a cevap geldi!

Alanyaspor maçı sonrası Rıza Çalımbay'ın eleştirisine maruz kalan Beşiktaş kalecisi Mert Günok'tan cevap geldi.

Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Mert Günok son oynanan Alanyaspor mücadelesinin ardından Rıza Çalımbay'ın kendisine yaptığı eleştiriler hakkında konuştu.

Mert Günok, "Alışık olmadığımız sonuçların ardından sıcağı sıcağına yorum yapmamak lazım. İçinde olduğumuz durum kişilere bağlanamaz. Ekip olarak bir girdaba kapıldık, ancak geldiğimiz gibi çıkacağız. Şu an kim ne demiş, dememiş değil, önümüzdeki maçlara özellikle kupaya odaklanacağız." ifadelerini kullandı.

İşte Rıza Çalımbay'ın, Mert Günok için yaptığı yorum:

"Yani sen nasıl kalecisin, oradaki topu vuracaksın gidecek, bu kadar basit!"

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