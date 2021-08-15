Mert Günok kaç yaşında? Mert Günok ne kadar kazanacak?
Beşiktaş Mert Günok'a ne kada ödeme yaptı? Son şampiyon Beşiktaş, file bekçisi Mert Günok'u renklerine bağladı. Peki, Mert Günok kaç yaşında? Mert Günok yıllık ne kadar kazanacak?
Beşiktaş Kulübü, Medipol Başakşehir'den ayrılan kaleci Mert Günok'u transfer etti.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında tecrübeli milli kaleci Mert Günok ile sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Mert Günok’a Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' der, başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi. Son 4 sezonda Medipol Başakşehir'in kalesini koruyan 33 yaşındaki file bekçisi, Bursaspor ve Fenerbahçe forması da giydi. Deneyimli eldivenin ne kadar kazanacağı ise açıklanmadı.
Mert Günok kimdir?
Mert Günok 1 Mart 1989'da Karabük'te dünyaya geldi. 2000 yılında Kocaelispor altyapısında kariyerine adım atan Mert, 2001'de Fenerbahçe altyapısına geçti. 2009 yılında Mert Günok A Takıma yükseldi. 2009-2015 yılları arasında Fenerbahçe forması giyen Mert Günok, 51 maçta ter döktü.
2015-2017 yıllarında Bursaspor forması giyen Mert ardından Başakşehir'e imza attı. Başakşehir formasıyla 118 maça çıkan Mert Günok, lacivert turunculularla şampiyonluk coşkusu yaşadı.
Mert Günok ayrıca A Milli Takım formasını 22 maçta giydi.