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Eğitim Mersinli öğretmenlerden masal kahramanlarıyla çevre mesajı: Keloğlanlı, Hacivatlı ‘Yeşil Vatan’ projesi!
Eğitim

Mersinli öğretmenlerden masal kahramanlarıyla çevre mesajı: Keloğlanlı, Hacivatlı ‘Yeşil Vatan’ projesi!

Yeniakit Publisher
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Mersinli öğretmenlerden masal kahramanlarıyla çevre mesajı: Keloğlanlı, Hacivatlı ‘Yeşil Vatan’ projesi!

Mersin Yenişehir İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü Ar-Ge biriminde görev yapan üç öğretmen, çocuklarda çevre ve iklim bilincinin geliştirilmesine katkı sunmak amacıyla Türk kültürünün önemli masal ve anlatı kahramanlarını çevre temalarıyla buluşturdu. Proje kapsamında hazırlanan kitaplarda Keloğlan’dan Şahmeran’a, Nasreddin Hoca’dan Anka Kuşu’na, Tepegöz’den Dede Korkut’a, Karagöz ile Hacivat’tan Lokman Hekim’e kadar Türk kültürünün tanınmış kahramanları, çocuklara çevre ve sürdürülebilirlik mesajları veriyor.

Proje kapsamında hazırlanan kitaplarda Keloğlan’dan Şahmeran’a, Nasreddin Hoca’dan Anka Kuşu’na, Tepegöz’den Dede Korkut’a, Karagöz ile Hacivat’tan Lokman Hekim’e kadar Türk kültürünün tanınmış kahramanları, bu kez çocuklara çevre ve sürdürülebilirlik mesajları veriyor.

ÇEVRE SORUNLARI MASALLARLA ANLATILIYOR

İklim değişikliği ve çevre sorunlarının çocuklara yalnızca bilgi aktarımı yoluyla değil, onların hayal dünyasına ve kültürel hafızasına hitap eden bir anlatımla aktarılmasını amaçlayan projede, her kitap için farklı bir çevre teması belirlendi.
Seride yer alan 'Keloğlan ve Çöp Dağı' sıfır atık ve geri dönüşümü, 'Şahmeran’ın Sessiz Bahçesi' doğanın ve biyolojik çeşitliliğin korunmasını, 'Nasreddin Hoca ve Kaybolan Göl' su kaynaklarının korunması ve su tasarrufunu, 'Anka Kuşu ve Küllerinden Yeşeren Orman' ise ormanların korunmasını konu alıyor.
'Tepegöz’ün Bitmeyen Sofrası' bilinçli tüketim ve gıda israfına, 'Dede Korkut ve Son Tohum' toprağın ve tohumun önemine, 'Karagöz ile Hacivat ve Gökyüzünü Kim Sakladı?' temiz hava ve çevre sorumluluğuna odaklanıyor. Serinin sekizinci kitabında ise Lokman Hekim üzerinden insan, tabiat ve sürdürülebilir gelecek arasındaki ilişki ele alınıyor.

KÜLTÜREL MİRAS İLE ÇEVRE EĞİTİMİ BİRLEŞTİ

Sekiz kitaptan oluşan çalışma kapsamında çevre temaları kültürel motiflerle birleştirilirken, kitapların görsel dünyası da çocukların yaş gruplarına uygun şekilde tasarlandı. Projenin, sınıf içi etkinliklerin yanı sıra Yeşil Vatan çalışmaları, çevre farkındalığı etkinlikleri ve sıfır atık uygulamalarında eğitim materyali olarak kullanılabilmesi hedefleniyor.
Projeyle çocukların çevre sorunlarını tanımalarının yanı sıra çözümün bir parçası olduklarını fark etmeleri amaçlanıyor. Su, toprak, orman ve canlı yaşamının korunması, israfın azaltılması ve sürdürülebilir yaşam alışkanlıklarının küçük yaşlarda kazandırılması projenin temel hedefleri arasında yer alıyor.
Şeyda Kaşakcı, Gülperi Fatih ve Ayyüce Karahanlı tarafından hazırlanan çalışma, sekiz kitaplık masal seti olarak yayımlandı.
Projenin adı olan 'Evvel Yeşil, Âhir Yeşil' ifadesinde 'evvel' geçmişten devralınan kültürel ve doğal mirası, "âhir" ise gelecek nesillere bırakılacak dünyayı temsil ediyor.
Çalışmanın ana mesajı ise 'Evvel masaldı, âhir bizim elimizde' sözleriyle özetleniyor.

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