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Dünya Kötüleşen kalp sağlığı gerekçe gösterildi: Maduro'nun eşi için ev hapsi talebi
Dünya

Kötüleşen kalp sağlığı gerekçe gösterildi: Maduro'nun eşi için ev hapsi talebi

Yeniakit Publisher
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Kötüleşen kalp sağlığı gerekçe gösterildi: Maduro'nun eşi için ev hapsi talebi

Küresel haydut ABD’nin 3 Ocak'taki askeri müdahalesi sonucu alıkonulan Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun eşi Cilia Flores'in avukatları, "kalp sağlığının kötüleştiği" gerekçesiyle ev hapsi talep etti. Avukatlar, ev hapsine alınması durumunda Flores'in 24 saat silahlı askerler tarafından gözetleneceğini, yalnızca mahkeme ya da savcılar tarafından izin verilen kişilerle görüşeceğini ve evin video kayıt sistemi ile izleneceğini belirtti. Talebe henüz bir cevap gelmedi.

Flores'in avukatları Manhattan'daki federal mahkemeye sundukları dilekçede, Flores'in kalp sağlığının hapishanede kötüleştiğine işaret ederek "Flores, duruşmasını ev hapsinde bekleme fırsatını hak ediyor." ifadesine yer verildi.

Maduro ve Flores'in bir sonraki mahkemesinin gelecek haziran ayında olduğuna işaret eden avukatlar, Flores'in bu süreçte Manhattan bölgesinde bir evde kalabileceğini kaydetti.

Avukatlar, ev hapsine alınması durumunda Flores'in 24 saat silahlı askerler tarafından gözetleneceğini, yalnızca mahkeme ya da savcılar tarafından izin verilen kişilerle görüşeceğini ve evin video kayıt sistemi ile izleneceğini belirtti.

Söz konusu talebe henüz bir yanıt gelmedi.

Maduro ve eşi Flores, ocak ayından bu yana Brooklyn'deki cezaevinde tutuluyor.

- Ne olmuştu?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta 3 Ocak'ta patlama ve uçak sesleri duyulmuş, Venezuela yönetimi patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

Dönemin ABD Adalet Bakanı Pam Bondi, Maduro ve eşi Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

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