  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Bol bol kolon kesin cezası yok! 876’şar yıl hapisleri istenen Ezgi Apartmanı sanıklarına tahliye! Beyaz Saray Trump'ın gözünü korkuttu! 11 Eylül 2026: Günün Ayet ve Hadisi Depremde yıkılan Ezgi Apartmanı davasında karar! Mahkeme kararını açıkladı ABD’den İran’ın finans ağına yaptırım! Türkiye ayrıntısı dikkat çekti Bakan Gürlek'ten uyuşturucuyla mücadele mesajı! Adaletten kaçamayacaklar Kanada ve Ukrayna’dan 100 yıllık ortaklık adımı Siyonistler saldırılara devam ediyor! Çekilmeyi kabul etmiyorlar Özgür Çelik’in belirlediği meclis üyeleri AK Parti'ye geçti! Takoz siyaseti çöktü Aziz Yıldırım noktayı koydu! “Ben gidene kadar buradan ayrılamaz”
Dünya İsviçre Alpleri kan gölüne döndü: 5 ölü, 40 yaralı
Dünya

İsviçre Alpleri kan gölüne döndü: 5 ölü, 40 yaralı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
İsviçre Alpleri kan gölüne döndü: 5 ölü, 40 yaralı

İsviçre Alpleri’nde Hollandalı turistleri taşıyan otobüsün devrilmesiyle yaşanan kazada 5 kişi yaşamını yitirirken, 3’ü ağır olmak üzere 40 kişi yaralandı.

İsviçre Alpleri’nde yer alan Zernez bölgesindeki Susch kasabası yakınlarında Hollandalı turistleri taşıyan otobüs devrildi. Polis tarafından yapılan yazılı açıklamada, dün yerel saatle 16.45’te Susch kasabasına doğru hareket halinde olan turist otobüsünün bir inşaat bölgesinden geçerken yoldan çıkarak devrildiği belirtilerek, kazada 5 kişinin hayatını kaybettiği, 3’ü ağır 40 kişinin yaralandığı bildirildi.

 

Polis, kurtarma çalışmalarına 7 helikopterin katıldığını aktararak, kazanın nedenine ilişkin ayrıntı paylaşmadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Hollanda Seyahat Acenteleri Birliği (ANVR), dün kazanın ardından yaptığı açıklamada, bir tur operatörü tarafından düzenlenen gezi kapsamında bölgede bulunan otobüste 48 kişinin bulunduğunu bildirdi.

Seçimi kazanınca bakın nereye gitti: AK Partili başkanvekilinden anlamlı ziyaret
Seçimi kazanınca bakın nereye gitti: AK Partili başkanvekilinden anlamlı ziyaret

Gündem

Seçimi kazanınca bakın nereye gitti: AK Partili başkanvekilinden anlamlı ziyaret

Arnavutköy'de beton mikseri devrildi 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Arnavutköy'de beton mikseri devrildi 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

Yerel

Arnavutköy'de beton mikseri devrildi 4 aracın karıştığı kazada 2 kişi yaralandı

TEKNOFEST E-Ticaret Yarışması’nda kazananlar belli oldu
TEKNOFEST E-Ticaret Yarışması’nda kazananlar belli oldu

Ekonomi

TEKNOFEST E-Ticaret Yarışması’nda kazananlar belli oldu

Kadıköy'de kazanan çıkmadı!
Kadıköy'de kazanan çıkmadı!

Spor

Kadıköy'de kazanan çıkmadı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Müştekilerden cinsel ilişki itirafları! Mehmet Akif duruşmasında iğrenç ifadeler
Gündem

Müştekilerden cinsel ilişki itirafları! Mehmet Akif duruşmasında iğrenç ifadeler

İstanbul’da görülen “Mehmet Akif Suç Örgütü” davasının ilk duruşmasında müştekilerin uyuşturucu kullanımı ve cinsel ilişkilere ilişkin ifade..
Ay çekirdeğinin faydaları nelerdir? Çekirdek yerken iki kere düşünün: Ne olduğunu hiç duydunuz mu?
Kadın - Aile

Ay çekirdeğinin faydaları nelerdir? Çekirdek yerken iki kere düşünün: Ne olduğunu hiç duydunuz mu?

Ay çekirdekleri çekirdekleri kabak çekirdeği arasında yağ, kalori ve besin içerikleri bakımından belirgin fark bulunur. Ay çekirdeği, içerd..
Bisikletle tasarruf şovu yapıyorlardı! Kralı 2 milyon dolarlık lahde gömdüler
Gündem

Bisikletle tasarruf şovu yapıyorlardı! Kralı 2 milyon dolarlık lahde gömdüler

Batı medyasının yıllardır dünyaya pazarladığı “mütevazı Avrupa” görüntüsü, Norveç Kralı V. Harald’ın cenazesinde ortaya çıkan dudak uçuklata..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23