  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Mersinli gençler, mesire alanlarından bir saatte 1,5 ton çöp topladı

Yeniakit Publisher
2020-07-29 13:28:23 -
Mersinli gençler, mesire alanlarından bir saatte 1,5 ton çöp topladı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde sosyal medya aracılığıyla bir araya gelen gençler, çevre farkındalığı oluşturmak amacıyla yaptıkları çalışmada, mesire alanlarından bir saatte 1,5 ton çöp topladı.

Kayacı bölgesindeki temizlik çalışmasında, AK Parti İlçe Başkanı Serdal Kaya da gönüllü gençlere destek verdi.

Kaya, gazetecilere yaptığı açıklamada, gençlere çevreye duyarlılıklarından dolayı teşekkür ettiğini söyledi.

Doğaya atılan cam kırıklarının yangınlara neden olduğuna değinen Kaya, "Özellikle piknikçilerimizden isteğimiz, atıkları doğaya atmasınlar." dedi.

Gönüllü gençlerden Muhammet İçel de böyle bir çalışma gerçekleştirdikleri için mutlu olduklarını belirtti.

Gençlerden Raziye Gürsoy ise herkesi doğaya sahip çıkmaya davet etti. Gürsoy, temizlik çalışmalarını ilçede farklı alanlarda devam ettireceklerini dile getirdi.

Çalışmada, yaklaşık bir saatte 1,5 ton çöp toplandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 Model Renault Fluence
Satılık 2015 Model Renault Fluence

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı