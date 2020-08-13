Mersin'in lezzeti dikenli incir tatlıya dönüştürülecek

MERSİN (AA) - Mersin'de, taşlık alanlarda bile kendiliğinden yetişmesi nedeniyle çiftçilerin, ilginç lezzetiyle de tüketicilerin tercihi olan dikenli incirin, tatlılarda da kullanılması için çalışma başlatıldı.

Kaktüslerden toplanması özen istese de bakım gerektirmemesi nedeniyle çiftçilerin tercihi olan dikenli incir, tatlısıyla da adından söz ettirecek.

Erdemli-Akdeniz Naturel Yaşam Derneğince (Naturel-Der), "Yöresel Ürünlerle Kalkınma Projesi" kapsamında Tarsus ilçesi Taşobası Mahallesi'ndeki üretici kadınlara dalından düşmüş satılamayan ürünlerin tatlılarda kullanımı uygulamalı olarak gösterildi.

Dernek Başkanı Avni Taşyürek, AA muhabirine, projenin Avrupa Birliği (AB) tarafından desteklendiğini belirtti.

Dikenli incirin doğada kendiliğinden yetişen, bakım istemeyen, dikenin dışında her şeyi para eden bir meyve olduğunu ifade eden Taşyürek, "Ürünler genelde tablalarda satılıyor. Artık kadınlarımız, dikenli incirin satılmayan meyvelerinden de tatlı yapacaklar. Üreticilerimiz, meyvenin bu kıymetli yönünü bilmiyorlardı. Bizler de uygulamalı olarak gösterdik. Artık hem meyveyi satacaklar hem de tatlısını yapacaklar." dedi.

Üreticilerden Solmaz Çömez de uygulamayı beğendiklerini ifade ederek, satılmayan meyveleri tatlı olarak değerlendireceklerini söyledi.

Ürünün tatlısını çok beğendiğini belirten Mürüvet Ulusoy da "Şimdiye kadar sadece meyvesini satıyorduk ama artık tatlısının da yapıldığını öğrendik. Bundan sonra hem kendimiz hem de evimize gelen konuklarımıza meyvesinin yanında tatlısını da ikram edeceğiz. Çok güzel tadı var." diye konuştu.

Halk arasında "kaynana dili", "Frenk inciri" ve "Hint inciri" olarak da bilinen dikenli incir, tüketildiği yaz aylarında kilogramı 2 ile 4 lira arasında alıcı buluyor.



