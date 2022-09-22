Mersin'den yola çıktı şimdi ise düşes oldu!

Sosyal medya Mersinli Hande Macit'in Hollanda'da tanışıp evlendiği Mecklenburg Veliaht Prensi Georg Alexander ile birlikteliğini konuşuyor. Arkadaş eğlencesinde tanıştığı sırada Alexander'ın kim olduğundan haberi olmayan Macit, yıllar sonra Veliaht Prens ile evlenerek Almanya'da "düşes" unvanını aldı. Macit'in ulaştığı bu mutlu sona giden süreçteki detaylar dikkat çekti.

Mersin'den yola çıkıp Almanya'da "düşes" oldu! Veliaht prens Georg Alexander ile evlenen Hande Macit'in hikayesi gündem oldu

Hayata gözlerini Mersin'de açan Hande Macit, bundan 12 yıl önce kaderini belirleyecek bir karara imza attı ve üniversite öğrenimi için Hollanda'ya gitti. Rotterdam kentinde eğitim alan Macit, geçtiğimiz yıllarda bir arkadaş eğlencesine katıldı. Macit'in burada tanıştığı kişi ileride hayat arkadaşı olacaktı.

Almanya Mecklenburg Veliaht Prensi Georg Alexander ve Mersinli Hande Macit bu eğlencede başlattıkları ilişkiyi ilerletti. İkili geçtiğimiz günlerde dünya evine girdi.

Veliaht prens ile hayatını birleştiren Hande Macit, böylece Mecklenburg Düklüğünde "düşes" unvanı aldı.

Bu birliktelik sosyal medyada da ilgi odağı haline geldi.

Macit, son anda katıldığı arkadaş eğlencesinde tanıştığı veliaht prensle hikayesini Sabah'a anlatırken çok mutlu olduğunu söyledi.

Eğlencede başlayan sohbetin telefon iletişimiyle devam ettiğini dile getiren Macit, Alexander ile iş birlikteliği yaptıklarını anlattı.

Macit "Hayatımda çok büyük bir değişim olmadı" diyor ve "Türkiye'nin tarihini etkileyen bir olayda yer aldığım için ve Alexander ile evlendiğim için çok mutluyum" sözleriyle coşkusunu paylaşıyor.



