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Mersin’den Kıbrıs’a yüzecekler

Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Master Yüzme Takımı’nın, Mersin’in Aydıncık ilçesinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne şehrine yüzerek gidecekleri bildirildi.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:31
Mersin’den Kıbrıs’a yüzecekler

Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Master Yüzme Takımı’nın, Mersin’in Aydıncık ilçesinden Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Girne şehrine yüzerek gidecekleri bildirildi.


Yenişehir Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Mersin’in Aydıncık ilçesi ileKıbrıs arasındaki yaklaşık 90 kilometrelik yüzme parkurunda, daha önce Manş Denizi’ndeki parkuru 12 saat 20 dakikalık performansla geçen Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları kulaç atacak. 1 Eylül’de başlayacak etkinlikte, 9 kişilik ekip dönüşümlü olarak yüzecek ve Aydıncık’tanGirne’ye 24 saatlik sürede ulaşmaya çalışacak. Yüzücülere parkur boyunca SahilGüvenlik Komutanlığı unsurları eşlik ederek güvenliği sağlayacak.


Yenişehir Belediyesi’nin ana destekçi olduğu, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın da desteklediği etkinliğe katılan yüzücülerin tamamı, farklı mesleklerde faaliyet gösteren, başarılı birer kariyere sahip olanisimler.


Ekipte Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan ve Manş’ı yüzerekgeçen ekipte ilk ve son kulacı atan, son 3 yıldır Çanakkkale Boğazı’nda yaş grububirincisi olan Prof. Dr. Sadık Ersöz, son bir yıl içerisinde çok sayıda master yüzme rekoru sahibi olan yüzücü ve triatlet Doç. Dr. Pınar Arpınar Avşar, Sayıştay UzmanDenetçisi Dr. Mustafa Şakir Başaran, üst düzey yönetici Temel Yakşi, bilgisayarmühendisi yazılımcı Boran Karataş, beden eğitimi öğretmeni Erman Akkaya ve öğrencisi Beril Telsiz, KKTC vatandaşı yüzücü Osman Akkuş ve kulüp yöneticisi Dr. Öğretim Üyesi Güneş Kibar yer alıyor.



Parkurun adı, ’Barış’


Mersin’den Kıbrıs’a kadar yüzme ve yeni bir parkur oluşması fikrine öncülük eden Dr. Güneş Kibar, "Dünyada Fina hakemleri ile bu parkuru yüzen ilk takım olmayı istiyoruz. Tüm dünyada barışın, sporun ve sevginin kulacı olmayı istiyoruz. Bu nedenle yüzerek geçeceğimiz parkuru ‘Akdeniz Barış Parkuru’ diye anıyoruz. Her yaştan, farklı alanlardan insanları bir araya getirerek bir sinerji oluşturması ve takım kültürünün ortaya çıkması, parkurun bu adı almasında en büyük rolü oynamıştır" dedi.


Mersin’den Kıbrıs’a kadar yüzme etkinliğinin Gençlik ve Spor Bakanlığınca da akredite edildiğini ifade eden Kibar, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanıtan ve Türkiye’nin misyonunu ortaya çıkartan, uluslararası turizme açık akredite bir parkur için Aydıncık - Girne arasında yüzme parkuru ile bir başlangıç yapmış olacağız. Projemizle açık su yarışlarında takımla geçilebilecek uluslararası yeni birparkur ortaya çıkartmış olacağız. Bizden sonra da bu alanda etkinlik yapmak isteyen ulusal ve uluslararası kamuoyuna, takımlara öncülük edecek nitelikte biretki bırakacaktır" ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 15:31
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