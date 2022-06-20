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Gündem Mersin'den acı haber
Gündem

Mersin'den acı haber

Mersin'de serinlemek için sulama havuzuna giren 10 yaşındaki Muhammed Halit Kır, boğuldu.

Yeniakit Publisher
2022-06-20 17:35:00 -
Mersin'den acı haber

Olay, merkez Toroslar ilçesine bağlı Darısekisi Mahallesi'nde meydana geldi. Sulama havuzuna giren Muhammed Halit Kır, bir süre sonra dibe batıp, boğuldu.

Muhammed'in boğulduğunu fark eden arkadaşının haber vermesiyle bölgeye gelen Kır ailesi, çocuklarını çıkaramayınca durumu yetkililere bildirdi.

Bunun üzerine olay yerine itfaiye ve dalgıç polisler geldi. Çalışma başlatan itfaiye ve polis dalgıçları, yaklaşık 1 saat havuzun dibinde kalan Muhammed Halit Kır'ı bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekipleri tarafından çocuğun hayatını kaybettiği belirlenirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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