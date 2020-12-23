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Aktüel Mersin'deki tarihi zeytin ağaçları için tescil çalışması yapılıyor
Aktüel

Mersin'deki tarihi zeytin ağaçları için tescil çalışması yapılıyor

Yeniakit Publisher
2020-12-23 13:23:04 -
Mersin'deki tarihi zeytin ağaçları için tescil çalışması yapılıyor

MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde, iki ayrı zeytin ağacının "anıt ağaç" olarak tescillenmesi için çalışmalar devam ediyor.

Mut Tarım ve Orman Müdürü Ekrem Bayır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çortak ve Kurtuluş mahallelerinde 2 bin yaşında olduğu tahmin edilen ağaçların tescil çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Ağaçlara sahip çıkmanın önemli olduğunu aktaran Bayır, bu ağaçların koruma ve bakımları için çalışmalarını sürdüreceklerini kaydetti.

Doğu Akdeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdür Vekili Abdulkadir Yıldızbakan ise yaptıkları çalışmalarda ağaçların yapısal özelliklerini kayıt altına aldıklarını vurguladı.

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