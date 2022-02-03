Mersin’deki skandala CHP’liler sus pus!

Dürüst, ilkeli ve belgeli habercilik anlayışını benimseyen Akit’in yayınları, yolsuzluk batağına saplanan CHP’lilerin canını sıkmaya devam ediyor. CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer’in ve birinci derecede akrabalarının yaşadığı denize nazır, milyonluk Neptün Yalı Sitesi’nin havuz dolumunda ve bahçe sulamasında su sayacının devre dışı bırakılarak kaçak su kullanıldığını deşifre eden haberimiz sonrası CHP Genel Merkezi ve belediye yöneticileri sessizliğe büründü.

Rezalet sonrası 3 maymunu oynadılar

Üst düzey bürokratlarının yemek masalarında dansöz oynattığı, yolsuzluk iddialarının ayyuka çıktığı, adrese teslim ballı ihalelerle yandaşların semirtildiği CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi’nde, Akit suskunluğu yaşanıyor.

CHP’li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ile birinci derecede akrabalarının ikamet ettiği denize nazır, milyonluk Neptün Yalı Sitesi’nin havuz dolumunda ve bahçe sulamasında su sayacının devre dışı bırakılarak kaçak su kullanıldığı iddiası sonrası CHP’li yöneticiler sessizliğe büründü.

Akit’in dün “CHP’li başkandan kaçak su rezaleti” başlığıyla manşetten ifşa ettiği ve eşine ancak filmlerde rastlanılacak su hırsızlığı sonrası ulaştığımız belediyenin yönetim kademesi, kaçak su kullanımı ve görev bilinciyle hareket eden işçinin kovulmasıyla ilgili sorularımızı cevapsız bıraktı. Akit’in ulaştığı, CHP’li Mersin Büyükşehir Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü’nde görevli Yasemin isimli belediye çalışanı, Başkan Vahap Seçer’in toplantıda olduğunu, Özel Kalem Müdürü’nün de yerinde olmadığını söyleyerek, “Size dönüş yapacağız” ifadelerini kullandı. Ancak, haber yayına hazırlandığı süre içerisinde tarafımıza herhangi bir geri dönüş olmadı.

Kamuoyu cevap bekliyor

CHP’li yöneticiler, ısrarlı aramalarımıza rağmen açıklama yapmazken, kamuoyu şu 5 sorunun cevabını bekliyor:

1- Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer ve birinci dereceden akrabalarının yaşadığı Neptün Yalı Sitesi’nin yüzme havuzunun dolumunda ve bahçe sulamasında kaçak su kullanıldığı iddiası doğru mu?

2- İllegal bir su kullanımı yoksa, 800 tonluk havuzun dolumu ve yüzlerce metrekarelik bahçesinin sulaması nasıl yapıldı?

3- Site yaklaşık 10 yıllık olduğu halde, siteye ait 749102 numaralı abonenin su sayacının sadece 244 metreküplük tüketim göstermesi normal mi?

4- 05.07.2019 tarihinde ihbar üzerine CHP’li Başkan Seçer’in ikamet ettiği siteye keşif için giden ve kaçak su kullanıldığına yönelik tutanak tutan MESKİ personeli D.A hangi gerekçeyle kovuldu?

5- Söz konusu personel işe iade davasını kazandığı halde mahkeme kararına rağmen neden hâlâ görevine başlatılmadı?