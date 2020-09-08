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Aktüel Mersin'deki rüşvet operasyonunda 3 kişi tutuklandı
Aktüel

Mersin'deki rüşvet operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-09-08 10:07:48 -
Mersin'deki rüşvet operasyonunda 3 kişi tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin'de düzenlenen rüşvet operasyonunda gözaltına alınan aralarında kamu görevlilerinin de bulunduğu 4 zanlıdan 3'ü cezaevine gönderildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, Yenişehir ve Toroslar ilçelerinde ikamet eden vatandaşların işgal etmiş oldukları hazine arazisi için geriye dönük 5-10 yıllık ecri misil bedellerini ödemelerine yardımcı olarak para karşılığı vatandaşın adına tapulaştırma işlemi yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin iki ay süren soruşturması kapsamında 3'ü kamu görevlisi 4 kişinin "rüşvet almak ve rüşvet vermek" suçlarını işledikleri tespit edildi.

Zanlıların adreslerine düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ikisi kamu görevlisi 3 kişi, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Diğer şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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