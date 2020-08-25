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Aktüel Mersin'deki otobüs kazasında yaralanan askerlerden biri şehit oldu
Aktüel

Mersin'deki otobüs kazasında yaralanan askerlerden biri şehit oldu

Yeniakit Publisher
2020-08-25 11:50:21 -
Mersin'deki otobüs kazasında yaralanan askerlerden biri şehit oldu

MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesindeki otobüs kazasında yaralanan er, 29 gündür tedavi gördüğü hastanede şehit düştü.

Alınan bilgiye göre, 27 Temmuz'da meydana gelen trafik kazasından sonra Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Piyade Er Cihat Şengil, müdahaleye rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

Kazada yaralanan 2 askerin tedavisi aynı hastanede, 2'sinin de Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sürüyor.

- Kaza

Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüsün devrildiği kazada 4 asker şehit olmuş, 2 sürücü de hayatını kaybetmişti.

Yaralanan 27 askerden 15'i Mut Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, Silifke Devlet Hastanesinde yatan 1 asker ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen 7 yaralıdan 5'i, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürülen yaralı 4 askerden biri de tedavisinin ardından taburcu olmuştu.

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