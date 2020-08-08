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Aktüel

Mersin'deki otobüs kazasında yaralanan askerlerden biri daha taburcu edildi

Kazada yaralanan 5 askerin tedavisi sürüyor

Yeniakit Publisher
2020-08-08 17:14:19 -
Mersin'deki otobüs kazasında yaralanan askerlerden biri daha taburcu edildi

MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde 4 askerin şehit olduğu, 2 sürücünün yaşamını yitirdiği otobüs kazasında yaralanan askerlerden birinin daha tedavisi tamamlandı.

İlçede 27 Temmuz'da meydana gelen trafik kazasından sonraki ilk müdahalelerinin ardından Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen asker, tedavisinin ardından taburcu edildi. Aynı hastanede, yoğun bakımdaki 2 askerin ise tedavisi sürüyor.

Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde de tedavisine devam edilen 3 asker bulunuyor.

- Kaza

Mut ilçesinde askerleri taşıyan otobüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrilmiş, kazada 4 asker şehit olmuş, 2 sürücü de hayatını kaybetmişti.

Yaralanan 27 askerden 15'i Mut Devlet Hastanesindeki tedavilerinin ardından taburcu edilmiş, Silifke Devlet Hastanesinde yatan 1 asker ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilmişti.

Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen 7 yaralıdan 4'ü, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürülen yaralı 4 askerden biri de tedavisinin ardından taburcu edilmişti.

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