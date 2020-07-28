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Aktüel

Mersin'deki otobüs kazasında ölen sürücülerin cenazeleri memleketlerine gönderildi

Yeniakit Publisher
2020-07-28 16:20:23 -
Mersin'deki otobüs kazasında ölen sürücülerin cenazeleri memleketlerine gönderildi

MERSİN (AA) - Mersin'in Mut ilçesinde, 4 askerin şehit olduğu otobüs kazasında hayatını kaybeden iki şoförün cenazeleri, memleketleri Manisa'ya uğurlandı.

Kazanın ardından cenazeleri Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırılan özel otobüsün sürücüleri Melih Kızıltepe (26) ve Süleyman Savaş'ın (49) otopsileri tamamlandı.

Cenazeler, işlemlerin ardından Manisa'ya gönderildi.

Kızıltepe ve Savaş'ın, yarın Alaşehir ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

Mersin'de, dün askerleri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 4 er şehit olmuş, ik şoför hayatını kaybetmiş, 27 kişi yaralanmıştı.

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