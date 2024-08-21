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Yerel Mersin'deki orman yangını kontrol altına alındı
Yerel

Mersin'deki orman yangını kontrol altına alındı

Yeniakit Publisher
2024-08-21 08:58:00 -

Mersin'in Erdemli ilçesi sınırlarında gece saatlerinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü. Yaklaşık bir hektarlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

Yangın, ilçeye bağlı Akpınar Mahallesi Göktepe mevkisinde çıktı. Gece saatlerinde başlayan yangın hızla yayıldı. Yangının haber verilmesi üzerine bölgeye Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı arazöz ve orman işçileri ile Erdemli Belediyesi iş makineleri sevk edildi. Bölgeye ulaşmak için iş makineleriyle yol açıldı. Yolun açılmasıyla arazöz ve orman işçileri yangına müdahale etti. Yaklaşık 2 saatlik mücadeleyle yangın kontrol altında alındı.

Bölgede ekiplerin soğutma çalışması sürerken yaklaşık bir hektarlık ormanlık alanın zarar gördüğü öğrenildi.

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