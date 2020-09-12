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Aktüel Mersin'deki 85 yaşındaki Nebiha nineye tekerlekli sandalye hediye edildi
Aktüel

Mersin'deki 85 yaşındaki Nebiha nineye tekerlekli sandalye hediye edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-12 18:41:49 -
Mersin'deki 85 yaşındaki Nebiha nineye tekerlekli sandalye hediye edildi

MERSİN (AA) - Mersin'in Silifke ilçesinde yaşayan 85 yaşındaki Nebiha Yüksel'e belediye ekiplerince tekerlekli sandalye hediye edildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Sarıcalar Mahallesi'nde yaşayan ve yaklaşık bir yıl önce geçirdiği kaza nedeniyle yürüme kabiliyetini kaybeden Yüksel için kızı Fatma Ejder, belediye ekiplerinden destek istedi.

Ekipler, "Git, Dinle, Çöz Projesi" kapsamında Yüksel'e ihtiyaç duyduğu tekerlekli sandalyeyi hediye etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Nebiha Yüksel'in kızı Fatma Ejder ise annesinin birçok hastalığa karşı mücadele verdiğini belirterek, tekerlekli sandalye hediye eden belediye ekiplerine teşekkür etti.


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