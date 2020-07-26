Mersin'de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı
MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 5 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Tarsus-Adana güzergahında 3 araç çarpıştı.
64 AAK 922 plakalı otomobilin sürücüsü Habip Uludağ, 34 CLF 260 plakalı otomobilin sürücüsü Hasan Demir ve 01 JZ 500 plakalı otomobilin sürücüsü Amado Josef ile araçta bulunan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanırken kazayla ilgili soruşturma sürüyor.