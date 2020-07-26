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Aktüel

Mersin'de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

Yeniakit Publisher
2020-07-26 21:27:28 -
Mersin'de zincirleme trafik kazası: 5 yaralı

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, TEM Otoyolu Tarsus-Adana güzergahında 3 araç çarpıştı.

64 AAK 922 plakalı otomobilin sürücüsü Habip Uludağ, 34 CLF 260 plakalı otomobilin sürücüsü Hasan Demir ve 01 JZ 500 plakalı otomobilin sürücüsü Amado Josef ile araçta bulunan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle trafik akışı kontrollü sağlanırken kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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