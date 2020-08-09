Mersin'de yolcu otobüsünde 25 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Şoför gözaltına alındı
MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde yolcu otobüsünde 25 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Tarsus Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yolcu otobüsüyle İstanbul'dan Adana ve Mersin'e uyuşturucu hap getirileceği bilgisine ulaştı.
Ekipler, Tarsus Otogarı girişinde durdurdukları otobüste yaptıkları aramada 25 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.
Otobüs şoförü M.Y. gözaltına alındı.
Zanlının benzer suçlardan kaydının bulunduğu öğrenildi.