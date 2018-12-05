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Mersin'de yarın eğitime ara verildi

Mersin'de beklenen sağanak nedeniyle eğitim-öğretime yarın ara verildi.

05 Aralık 2018 Çarşamba 17:54
Mersin'de yarın eğitime ara verildi

Mersin'de beklenen sağanak nedeniyle il genelinde eğitim-öğretime yarın ara verilmesi kararlaştırıldı.

Valilik duyurdu

Mersin Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Kuvvetli sağanak yağış ve beraberinde oluşabilecek olumsuzluklar nedeniyle 06 Aralık 2018 Perşembe günü ilimiz genelinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Meteoroloji bölgeyi uyardı

Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarında, kent sakinlerinden olası sel ve su baskınlarına karşı tedbirli olması istendi.

Kamuda çalışan hamile ve engelliler de izinli sayılacak

Mersin Valiliği'nden yapılan açıklamada, beklenen sağanak nedeniyle kamuda çalışan hamile ve engellilerin de 6 Aralık Perşembe günü idari izinli sayılacakları bildirildi.

Haber Tarihi: 05 Aralık 2018 Çarşamba 17:54
  1. Mersin
  2. hamile ve engellilere idari izin
  3. sel ve su baskınları
  4. sağanak

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