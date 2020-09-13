  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Mersin'de yalnız yaşayan yaşlı adama belediyeden yardım eli
Aktüel

Mersin'de yalnız yaşayan yaşlı adama belediyeden yardım eli

Yeniakit Publisher
2020-09-13 14:57:54 -
Mersin'de yalnız yaşayan yaşlı adama belediyeden yardım eli

MERSİN (AA) - Mersin'in Yenişehir ilçesinde yalnız yaşayan 69 yaşındaki Erol Ravan'a belediyeden yardım eli uzandı.

Mersin Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, belediye ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'nde tek odalı evde yaşayan Ravan'ın, kendi bakımını gerçekleştiremeyecek durumda olduğunu tespit etti.

Kronik rahatsızlıkları olan, bel ve ayaklarındaki sinir sıkışmasından dolayı yürüyemeyen Ravan'ın evde sağlık ve bakım hizmetlerini belediye ekipleri gerçekleştiriyor.

Ekipler, Ravan'a gereken tüm hizmetleri sağlayarak belediyenin aşhanesinden her gün sıcak yemek ulaştırılıyor.

Erol Ravan'a belirli aralıklarla ev temizliği, kişisel bakım, doktor muayenesi ve hemşire hizmetlerinin yanı sıra psiko-sosyal destekle fizyoterapi hizmeti de veriliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ravan, yalnız ve kimsesiz olduğunu belirterek yapılan yardımlardan dolayı ekiplere teşekkür etti.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Sosyal Hizmet Uzmanı Mustafa Karakuş da sosyal belediyecilik ilkesiyle çalışmalarını sürdürdüklerini kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Terim'den Okay Yokuşlu açıklaması
Spor

Fatih Terim'den Okay Yokuşlu açıklaması

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Okay Yokuşlu'yu istediklerini, ama olmadığını açıkladı.

Konser ve tiyatro yasağı çıldırttı! Hükümet düşmanı sanatçılardan akılalmaz paylaşımlar
Gündem

Konser ve tiyatro yasağı çıldırttı! Hükümet düşmanı sanatçılardan akılalmaz paylaşımlar

İstanbul Valiliği'nin 14 Eylül'den itibaren koronavirüs tedbirleri kapsamında aldığı festival, tiyatro, konser kısıtlaması kararı aralarında..
Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük acıya dikkat çekti: Yüreğimizi dağladı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük acıya dikkat çekti: Yüreğimizi dağladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi'nin mezuniyet töreninde konuştu.
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı