Mersin’de üzüm hasadı devam ediyor

Türkiye’nin önde gelen üzüm üretim merkezlerinden biri olanMersin’in Tarsus ilçesindeki üreticilerin üzüm hasadı tüm hızıyla sürüyor.

Bereketin ve bolluğun sembolü olan üzüm hasadı, Türkiye’nin üzüm ihtiyacınınyüzde 5’ini karşılayan Tarsus’ta bir süre önce başladı. Mersin BüyükşehirBelediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri de ilçedeki üreticilerlebuluşarak hasat heyecanına ortak oldu.

Tarsus Sayköy Mahallesi’nde başlayan üzüm hasadında ’Yalova İncisi ve Trakyaİlkeren’ çeşidi üzümlerin hasadı yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Tarımsal HizmetlerDairesi Başkanlığı ekiplerinin de üreticilere eşlik ettiği hasatta, hem üzümler hasatedildi hem de ekipler tarafından üreticilerin sorunları ve taleplerini dinlendi.

Rapor hazırladılar

Hasat sırasında üreticilerin talep ve sorunlarını dinleyen Tarımsal HizmetlerDairesi Başkanlığı ekipleri, üzüm hasadıyla ilgili de rapor hazırladı. Raporda,geçtiğimiz yıl yapılan üzüm hasadıyla ilgili karşılaştırmalara ve ürün verimdeğerlendirilmelerine yer verildi.

Hasat 20 gün geç başladı

Geçen yıl haziran ayının başlarında yapılan hasadın, bu yıl 20 gün geçbaşladığının kaydedildiği raporda, yıl içinde yaşanan dolu yağışlarının bir öncekiyıla göre verimin düşmesine sebep olduğu, üzümde kalite kaybı yaşanmadığı, ancakrekoltede yüzde 40’a yakın düşüş olduğu bilgisi yer aldı.

Raporda, ayrıca 2018 yılında ortalama dekar başına 2-3 ton ürün alan üreticilerin2019 yılı Haziran ayında ortalama 1.5-2 ton ürün alabildikleri bilgisine yer verildi.