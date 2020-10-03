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Aktüel Mersin'de turfanda kivi hasadına başlandı
Aktüel

Mersin'de turfanda kivi hasadına başlandı

Yeniakit Publisher
2020-10-03 09:23:37 -
Mersin'de turfanda kivi hasadına başlandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde hasadına başlanan turfanda kividen 410 ton rekolte bekleniyor.

İlçede turunçgillere alternatif olarak ekilen kivide, yüksek verim beklentisi ve fiyatlar üreticiyi memnun ediyor.

Erdemli Ziraat Odası Başkanı Rasim Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, "limonun başkenti" olarak bilinen Erdemli'de kivi üretiminin son yıllarda arttığını söyledi.

Bölgede 110 çiftçinin 680 dekarda kivi üretimi yaptığını dile getiren Şahin, "İlçemizde kivi üretimi son 5 yılda hızlı bir gelişim sağladı. Kivi dikili alanımız 680 dekara ulaştı ve bu yıl 410 ton rekolte bekliyoruz. Şunu görüyoruz ki çiftçilerimiz kivi üretimini çok sevdi ve hızla kivi fidanları toprakla buluşuyor. Üreticilerimiz verimden ve fiyatından memnun. Bizim de isteğimiz üreticimizin yüzünün gülmesidir." diye konuştu.

Kivi üreticisi Ali Şensoy da 6 dönümlük arazide kivi yetiştirdiğini belirterek, "Geçen yıl ilk hasadımızdan 10 ton ürün elde etmiştik, bu yıl ise 15 ton civarında ürün bekliyoruz. Turfanda ürün olmasından dolayı da kilogramı 6 liradan dalında alıcı buluyor. Kivi üretimi yüzümüzü güldürüyor." ifadelerini kullandı.

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