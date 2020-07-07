  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Mersin’de terör örgütü YPG/PKK operasyonu: 3 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-07-07 17:59:12 -
Mersin’de terör örgütü YPG/PKK operasyonu: 3 kişi tutuklandı

MERSİN (AA) - Mersin’de, terör örgütü YPG/PKK’ya yönelik operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 5 kişiden 3’ü tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye’de terör örgütünün içerisinde silahlı faaliyette bulundukları belirlenen şüphelilerin kente geldiği tespit edildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda Suriye uyruklu 5 kişi yakalandı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü tutuklandı, 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Volkswagen Passat
Satılık 2016 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı