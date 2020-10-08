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Aktüel Mersin'de terör örgütü DEAŞ'ın sözde istihbaratçısının yargılanmasına devam edildi
Aktüel

Mersin'de terör örgütü DEAŞ'ın sözde istihbaratçısının yargılanmasına devam edildi

Yeniakit Publisher
2020-10-08 15:30:26 -
Mersin'de terör örgütü DEAŞ'ın sözde istihbaratçısının yargılanmasına devam edildi

MERSİN (AA) - Mersin'de, terör örgütü DEAŞ'a yönelik davada "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapsi istenen örgütün sözde istihbaratçısı tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

Mersin 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Suriye uyruklu tutuklu sanık Kuteybe Hammet ve avukatı katıldı.

Mahkeme başkanı, Hammet'in yakalandığı operasyonda ele geçirilen dijital belgelerde 4 bine yakın DEAŞ üyesinin bilgilerinin yer aldığı raporun mahkeme heyetine ulaştığını ancak Terörle Mücadele Daire Başkanlığından sanık hakkındaki iddialarla ilgili istenen yazının beklendiğini bildirdi.

Tercüman aracılığıyla savunması alınan sanık, hakkındaki iddiaların gerçeği yansıtmadığını öne sürdü. "Bu olay nedeniyle çocuklarım ve karım hiçbir yerde yaşayamıyor." diyen sanık, "DEAŞ ile bir ilgim yok. Gelecek rapor bunu gösterecektir." ifadelerini kullandı.

Sanık Hammet, istihbaratları paylaştığı Hammud El Bedevi'nin telefon rehberinde "Robert" adıyla kayıtlı olduğunun anımsatılması ve kişinin kimliği sorulması üzerine, "Gerçek ismi Robert değil, kod adı olarak kullanıyor. Biri aracılığıyla onunla iletişim kurmuştum. DEAŞ beni yakaladığında telefonumda yabancı bir isim görmesi için 'Robert' diye kaydetmemi söylemişti." iddiasında bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanan Kuteybe Hammet'in dijital belgelerinde 4 bine yakın DEAŞ üyesinin bilgileri ele geçilmişti. Örgütün sözde istihbaratçılarından Hammet hakkında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

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