Mersin'de terör operasyonu! Çok sayıda tutuklama... Mersin'de geçtiğimiz hafta PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 15 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mersin'de geçtiğimiz hafta PKK/KCK terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 15 şüpheliden 7'si tutuklandı, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Önceden belirlenen adreslere gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlarda aralarında örgüte yakın yayın organları çalışanları ile HDP'nin gençlik meclisi üyelerinin de bulunduğu 15 kişi gözaltına alındı. 8 kişi serbest bırakıldı Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanırken, 8 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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