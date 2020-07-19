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Aktüel

Mersin'de telefonunu düşürdüğü mazgala kolu sıkışan genci itfaiye kurtardı

Yeniakit Publisher
2020-07-19 11:55:02 -
Mersin'de telefonunu düşürdüğü mazgala kolu sıkışan genci itfaiye kurtardı

MERSİN (AA) - Mersin'in Mezitli ilçesinde düşürdüğü telefonunu almak isterken kolu mazgala sıkışan genç, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda dolmuş durağında bekleyen bir kişi, telefonunu mazgala düşürdü.

Telefonu almak istediği sırada kolunu mazgala sıkıştıran genç yaşlardaki kişi, çevredeki vatandaşlardan yardım istedi.

Vatandaşların ihbarıyla olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, demirleri genişleterek gencin kolunu kurtardı, cep telefonunu da düştüğü yerden çıkardı.

Telefonuna kavuşan genç, ekiplere teşekkür etti.

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