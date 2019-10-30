  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel

Mersin'de tefecilik operasyonu: 2 gözaltı

Senet karşılığı yüksek faizle borç para vererek tefecilik yaptıkları ileri sürülen 2 zanlı tutuklandı.

2019-10-30 10:23:00 -
Mersin'de tefecilik operasyonu: 2 gözaltı

Mersin'de, tefecilik yaparak çok sayıda kişiyi mağdur ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, senet karşılığı yüksek faizle borç para vererek tefecilik yaptıkları iddiasıyla haklarında gözaltı kararı çıkartılan İ.D ve R.T, polisin operasyonuyla yakalandı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde, ruhsatsız tabanca ve mermi, farklı kişiler adına düzenlenmiş 14 senet, 67 kişi hakkında başlatılan 1 milyon 831 bin liralık icra dosyası listesi bulundu.

Polis, hakkında icra takibi olan 24 kişinin de ifadelerine başvurdu.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

0
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23