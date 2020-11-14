Mersin'de "Tarsus Süleyman Şah Hava Koşusu" etkinliği düzenlendi

MERSİN (AA) - Mersin'de, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonunun 2020 takviminde yer alan "Tarsus Süleyman Şah Hava Koşusu" müsabakaları düzenlendi.

Tarsus Belediyesinin desteğiyle Halitağa Mahallesi'nde organize edilen müsabakalara 38 kulüpten 100 sporcu katıldı.

Kategori belirleme atışlarının yapıldığı yarışmada, kadınlarda 470,17 metreyle Rahime Kevser Atasoy birinci, 399,50 metreyle Şebnem Saliha Çakıroğlu ikinci, 398,50 metreyle Fatma Ayvacı üçüncü oldu.

Erkeklerde de Cüneyt Öztan 526,17 metreyle birincilik, Mehmet Demir 500,90 metreyle ikincilik, Burakhan Topuz da 495 metreyle üçüncülük elde etti.

Dereceye giren sporculara ödüllerini, Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan ile Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu Başkanı Cengiz Toksöz verdi.

Toksöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında yarışmaya katılımın sınırlı tutulduğunu belirterek, "Müsabakalar, okçular için de bir hasretin giderilmesi oldu. Federasyon olarak Türk okçuluğunun gelişmesi ve yaygınlaşması adına elimizden geldiğince çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.



