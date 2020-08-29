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Aktüel Mersin'de tarla sulama kavgasında baba öldü, kızı yaralandı
Aktüel

Mersin'de tarla sulama kavgasında baba öldü, kızı yaralandı

Yeniakit Publisher
2020-08-29 11:43:28 -
Mersin'de tarla sulama kavgasında baba öldü, kızı yaralandı

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde tarla sulaması nedeniyle çıkan kavgada, tüfekle vurulan baba öldü, kızı yaralandı.

Çamlı Mahallesi'ne bağlı Karafrenk Yaylası'nda Abdullah K. ile Murat Arslan arasında, tarla sulaması nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Abdullah K, Murat Arslan ile kavgaya müdahale etmek isteyen kızı Gönül Arslan'a tüfekle ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Murat Arslan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralanan kızı Gönül Arslan ise ambulansla Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Abdullah K, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.



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