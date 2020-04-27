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Mersin’de sokağa çıkma yasağına uymayan 277 kişiye 291 bin lira ceza

MERSİN (İHA) – Mersin’de, 23 Nisan’ı da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma yasağını ihlal eden 277 kişi ve araç sürücüsüne 291 bin 710 lira idari para cezası uygulandı.

2020-04-27 16:20:08 -
Mersin’de sokağa çıkma yasağına uymayan 277 kişiye 291 bin lira ceza

MERSİN (İHA) – Mersin’de, 23 Nisan’ı da kapsayan 4 günlük sokağa çıkma yasağını ihlal eden 277 kişi ve araç sürücüsüne 291 bin 710 lira idari para cezası uygulandı.


Mersin İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün Mersin’i de kapsayan 4 günlük sokağa çıkma yasağı ile ilgili kent genelinde yapılan kontroller ve trafik ekiplerinin yaptığı uygulamalarda, sokağa çıkma yasağına uymayan 277 şahıs ve araç sürücüsüne, Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. maddesi ile Kabahatler Kanunun 32. maddesine istinaden toplam 291 bin 710 TL idari para cezası uygulandığı bildirildi.

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